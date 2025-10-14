お弁当チェーン「ほっかほっか亭」が、社名ロゴの作者を探しているとしてSNSで呼びかけ、大きな話題となっている。投稿は10月8日に行われ、13日までに約3100万回閲覧され、17万件の「いいね」がつくなど大反響を呼んだ。創業50周年を迎える2026年までに本人へ感謝を伝えたいとしている。半世紀前の学生アルバイトが書いた可能性老舗お弁当チェーンの、ある発信が今大きな注目を集めている。「【情報提供望む】ほっかほっか亭の書体