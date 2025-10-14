芸能界きっての「スイーツ女王」として名を馳せる、お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加さんが、西武渋谷店A館1階で期間限定の「スイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会（読み：田辺のティーパーティー）』」をオープン。ぼる塾の4人が登場し、その魅力を語りました。 【写真を見る】【 ぼる塾・田辺 】念願の「スイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会』」オープン「皆をティーパーティにご招待してエレガントな気持ちにさせたい