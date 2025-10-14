¥á¥Ã¥ÄÀìÌç¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¤·¤¿(º¸¤«¤é)Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢º£°æ(C)Getty Images¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¶Âç·¿Êä¶¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¹¤éÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦¼ºË¾¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯¥á¥Ã¥Ä¤ÏÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ø