高校年代サッカーの最高峰、高円宮杯U-18プレミアリーグは11日から13日にかけて第17節が各地で開催された。EASTでは、市立船橋高校が柏レイソルU-18とアウェイで対戦。試合は柏の2-0勝利に終わっている。この結果、市立船橋は残り5節で10位の昌平高校との勝点差が16ポイントに。残留圏内に届く可能性がなくなったため、プリンスリーグへの自動降格が決まった。U-18世代の全国リーグとして、2011年にスタートしたプレミアリーグ。“