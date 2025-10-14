【シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、エジプト東部シャルムエルシェイクで、パレスチナ自治区ガザの和平に向けた首脳級の国際会議を開催し、イスラエルとイスラム主義組織ハマスによる停戦合意の維持を支持する共同文書に署名した。トランプ氏は記者団に、米提案の和平計画のうち、恒久和平に向けた「第２段階」の交渉が「すでに始まっている」と明かした。会議はエジプトのアブ