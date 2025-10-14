１０月１４日朝の北海道内は、放射冷却の影響から稚内沼川で氷点下５．２℃となるなど、半分以上の観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。１４日朝、稚内市の沼川では草木に白い霜がおりました。最低気温は氷点下５.２℃。道内で最も寒く、また今シーズン一番の冷え込みとなりました。（マチの人）「草が白くなったりしていて、きょうは本当に寒いんだなと思いまして。着込んで着込んで３枚くらい中に着込