フルセルフドライビング機能で走行するテスラのモデル３＝カリフォルニア州/Mike Blake/Reuters（ＣＮＮ）米運輸省高速道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は先週、電気自動車（ＥＶ）大手テスラの「完全自動運転」（ＦＳＤ）やその他の運転支援機能を搭載した同社製の車両に関して少なくとも６回目の調査を発表した。この調査では、赤信号無視、逆走、５人の負傷者を出した３件の事故など、数十件の危険な運転事例が取り上げられている