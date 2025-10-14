日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日にリリースする&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』のコンセプトクリップとコンセプトフォト「BREATH ver.」を公開した。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として、10月28日に&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。『Back to Life』は、&TEAM