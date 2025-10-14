【モデルプレス＝2025/10/14】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第12話が、14日に放送された。雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が主人公・松野トキ（高石）に怒りをぶつけるシーンに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」三之丞（板垣李光人）、涙こらえ怒りぶつける◆高石あかり主演朝ドラ「ばけ