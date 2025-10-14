◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）今年は出走ボーダーが高い。現段階で４分の１の抽選対象とはいえ、突破してくれば有力候補として考えなくてはいけないのがジョイフルニュース（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）だ。未勝利、１勝クラスと１６００メートルで連勝。前走のかもめ島特別は初めての１８００メートルでハナにも行けるような絶好のスタートを決めたが、好位に