全日本プロレスは１３日、９月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼大会（２９日、北海道釧路・ウインドヒルくしろスーパーアリーナメインアリーナ）の全対戦カードを発表した。長尾選手は、２００３年９月１３日、北海道釧路市生まれ。小中学校ではアイスホッケー、高校では柔道を経験した。２０２３年１２月に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた公開入門テストに合格し２４年