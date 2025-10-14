あなたは読めますか？突然ですが、「睦まじい」という漢字読めますか？結婚式のスピーチなどで聞くこともありますが、「ぼくまじい」や「むつましい」と読み間違えてしまう方もいるかもしれません。気になる正解は……「むつまじい」でした！「睦まじい（むつまじい）」の意味は、「仲が良い、親密である」ということです。特に、夫婦や家族、恋人同士など、愛情がこまやかで親しい間柄に対して使われます。漢字の「睦」は「仲良く