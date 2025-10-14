【話題】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映って物議を醸した仰天ポスターツアー最終戦の『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』（11月27〜30日）を除いて残り6試合になった女子プロゴルフ。メルセデスランキング上位50位までに与えられるシード権争いが終盤を迎えている。昨シーズンのメルセデスランク1〜5位のうち、4位の小祝さくらを除く竹田麗央、山下美夢有、岩井明愛、岩井千怜が米ツアーに挑戦した