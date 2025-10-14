【新華社大阪10月14日】大阪・関西万博は12日夜、博覧会国際事務局（BIE）が優れたパビリオンに対する表彰式を開催した。中国パビリオンは独自に設計、建設した「タイプA」の展示デザイン部門で、金賞を受賞した。中国が海外の総合的な万博で金賞を獲得したのは今回が初めて。中国国際貿易促進委員会が1982年に中国政府を代表して海外の万博に中国パビリオンを出展して以来、5回連続で重要な賞を獲得した。今回授与された賞