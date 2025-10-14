俳優の内田有紀が14日、都内で行われた『ヤクルト ギネス世界記録 認定授与式』に登壇し、約1ヶ月後の11月16日に迎える50歳への向き合い方を明かした。【全身ショット】もうすぐ50歳に見えない⋯清楚なワンピで登場した内田有紀内田は、50歳を迎えることを大々的に紹介され「笑われてますけど、大丈夫ですかね？」と苦笑いしつつ、「人生100年時代って言われていますし、半分まで来ました！やったー！」と無邪気に喜んで