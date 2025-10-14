サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）の新規放映権契約に向けた入札プロセスが13日から始まった。2027〜28年シーズンから4季分が対象で、欧州サッカー連盟（UEFA）と欧州サッカー・クラブズ（EFC、欧州クラブ協会＝ECA＝から改称）が設立した合弁企業UC3が米国を拠点とする代理店レリベントと提携。動画配信大手のネットフリックスやアマゾンプライム参入を視野に入れたグローバル・ストリーミング契約が含まれ、1次リー