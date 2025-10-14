女優・芦田愛菜が、番組内の企画で自身の名前を使った“文字絵”自画像を即興で披露し、その独特な仕上がりに「様子がおかしい」と自ら苦笑する場面があった。【映像】芦田愛菜が描いた“自画像”10月11日放送の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系「葛飾北斎ミステリー2時間スペシャル」）では、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎が活用した文字で絵を描く“文字絵”を体験するコーナーを実施。芦田愛菜