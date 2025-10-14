長野市の松代バイパスに逆走車が現れ、前の車が左へ避けて間一髪で衝突を免れた。静岡・伊東市では右折矢印表示中に軽自動車が左折する信号無視、東京・江戸川区の首都高では青い車が割り込み後に急ブレーキや蛇行を繰り返す危険運転がカメラに捉えられた。前方に逆走車が現れて緊急回避長野市・松代バイパスで6日午後6時頃、カメラが捉えたのは驚きの場面だ。前の車が突然ブレーキを踏み、左へハンドルを切ると、現れたのは逆走車