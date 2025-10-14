元放送作家で起業家の鈴木おさむ氏（53）が14日、同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。涼しくなり窓を開けて閉め忘れたり、行楽で外出の機会も増える10月に空き巣被害が多発するとの特集で、自身の空き巣被害の恐怖経験を明かした。被害に遭ったのは27歳ごろといい1990年代後半とみられる。当時、1人暮らししていた2階建てのメゾネット型の住宅で、200万円を盗まれたという。当時、給料が現金手渡しだ