サッカーアマチュア最高峰リーグの「JFL」。三重県に本拠地を置くアトレチコ鈴鹿が13日、鈴鹿市でホーム戦に臨みました。第24節となったゲーム、アトレチコ鈴鹿は、鈴鹿市にあるAGF鈴鹿陸上競技場で沖縄SVと対戦し、2対0で勝利しました。第25節はヴィアティン三重とアトレチコ鈴鹿が対戦、LA・PITA東員スタジアムで10月18日午後6時キックオフです。