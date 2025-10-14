165の国と地域、国際機関が参加した大阪・関西万博が閉幕しました。4月13日、大阪市にある人工の島・夢洲で開幕。三重県を含む9府県が合同で出展する関西パビリオン内の「三重県ブース」は、幻想的な「時のトンネル」をはじめ、伊勢茶などの香り体験や、オオサンショウウオの模型が特に好評だったということです。また、6つのテーマに関連した特別展示も行われ、中でも鰹木は20年に一度、伊勢神宮の社殿を建て替え、常に若々しい生