家族みんなで国内や海外など、いろいろなところへ旅行に行こうと考えているママも多いのではないでしょうか。そうしたなか、ママスタコミュニティには「旅行で重視することって何ですか？」というタイトルで、旅行に関する質問がありました。『観光名所がたくさんあるか、ホテルステイ重視か、食事か、アクセスか、費用か。みんな何を重視していますか？うちはホテルは安くて寝るだけでもOKで、なんなら素泊まりでコンビニ朝ごは