米国女子ツアー「ビュイックLPGA上海」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。〈写真〉勝みなみを破ったジーノ・ティティクルのスイングがこれだ！今大会でジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールのプレーオフを演じた勝みなみは、単独2位の320ptを加算。今季通算を1339.73ptとして、27位から16位に浮上した。優勝したティティクルは500ptを獲得し、ランキング1位（3439.95pt）をキープ。日本勢トップの山