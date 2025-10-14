EXILE¤Î¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÄ«°ì¼«Ê¬¤òÀ¶¤á¤Ë³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¼é¤ê¤ÎÍÍ¤ËËèÆüÃå¤±¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸å²ù¡£¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ò¿§¤ó¤Ê»ö¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö°ìÀ¸¤³¤ÎHAWAII¤Î³¤¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£