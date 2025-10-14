【モデルプレス＝2025/10/14】TBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）に出演する女優の中条あやみにインタビュー。役作りや本作の魅力を語ってもらった。【写真】竹内涼真、夏帆をバックハグ◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭