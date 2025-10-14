東京時間10:50現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.75（+0.26+0.44%） NY原油先物は時間外でしっかりの動きとなっている。先週末一時強まった米中関係の悪化懸念が後退し、しっかりの動き。