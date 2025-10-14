東京時間10:49現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20640.00（+882.00+4.46%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4160.20（+27.20+0.66%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 史上最高値を更新しての上昇。円高一服なども支え