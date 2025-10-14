これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、奇妙な“独り暮らし”をする女性を紹介する。 ＊＊＊【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”いわゆる実話系と呼ばれる怪談の類を10年以上前から書いてきた。その手の本を何十冊か出してきたせいで、ときどき心霊がらみの悩み事を相談される。