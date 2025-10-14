東京国際映画祭は１４日、長年の映画界への功績をたたえ、女優・吉永小百合に特別功労賞を贈ることを発表した。吉永は１９５９年「朝を呼ぶ口笛」で映画デビュー。出演映画作は１２４本に及ぶ。２７日開幕の東京国際映画祭では吉永主演の新作「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）がオープニング作品として上映されることも決まっている。同映画祭は「常に挑戦者として女優としての品格を持ち、日本