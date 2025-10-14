最先端の技術や製品を紹介する国内最大級の展示会「シーテック２０２５」が１４日、千葉市の幕張メッセで開幕した。国内外から過去３番目に多い８１０社・団体が出展し、ＡＩ（人工知能）を中心に最新技術をアピールしている。このうち、富士通は、複雑で素早い人の動きをデータ化できるＡＩを活用し、ゴルフのスイングを分析する技術を紹介するブースを用意した。来場者が体験することも可能で、上達に向けて「ＡＩキャディー