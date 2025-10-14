◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席も一ゴロに倒れ、15打席連続で無安打となった。7回1死の第4打席、相手4番手左腕・ケーニッグに対し。2ボールからの3球目、内角シンカーを狙うと、打球速度9