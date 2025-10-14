フィリーズのトムソン監督＝8日（ゲッティ＝共同）米大リーグ、フィリーズのトムソン監督が来季も続投すると13日、メジャー公式サイトが伝えた。今季はナ・リーグ東地区で2年連続の優勝。プレーオフは地区シリーズで大谷らのドジャースに1勝3敗で屈し、3年ぶりのワールドシリーズ進出はならなかった。62歳のトムソン監督は2022年のシーズン途中から指揮を執り、4年連続でチームをポストシーズンに導いている。（共同）