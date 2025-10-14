フィル・カンパニーが大幅に４日続落している。同社は前週末１０日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４５．６％増の５６億２８００万円、経常利益は同８２．３％増の２億５６００万円となった。大幅な増収増益となったが、直近３カ月間の６～８月期では２ケタの減収減益となった。第３四半期時点の経常利益の通期計画に対する進捗