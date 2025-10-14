チヨダが大幅安で５日続落している。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を８６０億円から８１８億５０００万円（前期比１０．９％減）へ、営業利益を３６億円から１７億円（同２２．５％減）へ、純利益を２７億５０００万円から１０億円（同６５．８％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 上期にプライベートブランド「スパットシューズ」の成長を戦略的に推進したことで、