Ｏｌｙｍｐｉｃグループが３日続落している。１０日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１０００億円から９８０億円（前期比０．６％減）へ、営業損益を１２億円の黒字から９億８０００万円の赤字（前期５１００万円の黒字）へ、最終損益を５億円の黒字から１４億５０００万円の赤字（同６７００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて１５円を予定していた期末一括配当予想を未定に変更したことが嫌