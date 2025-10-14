ＦＩＸＥＲは急落。前週末１０日取引終了後に発表した２５年８月期連結決算は売上高が３９億８０００万円（前の期単独６４億６８００万円）、営業損益が１７億２９００万円の赤字（同２億６０００万円の黒字）だった。医療ＤＸビジネスを推進する「ＧａｉＸｅｒＭｅｄｉｃａｌＡｇｅｎｔ」の導入が期末までに完了できなかった影響などがあった。２６年８月期の業績予想は非開示。配当予想は無配継続とした。大幅な営業赤字で