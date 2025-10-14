瀬戸内地方は、岡山県で曇りになっていますが香川県では晴れています。昼過ぎ以降は前線や湿った空気の影響で雲が増えて、夕方から次第に雨が降るでしょう。雷を伴うおそれがあります。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で26度の予想です。13日と同じくらいか低い気温になるでしょう。 15日も雲が広がりやすく、雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で18度、高松で22度でしょう。日中の最高気温