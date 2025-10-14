午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４１、値下がり銘柄数は１１２４、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に海運、小売、鉄鋼、非鉄金属など。値下がりで目立つのは医薬品、ゴム製品、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS