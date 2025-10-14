[IMAGE]15443921[/IMAGE【漫画】本編を読む]遺体が見つからないため成仏できずにいる霊を弔う仕事を請け負う「亡骸探偵」。今回の依頼は「行方不明の遺体を探して欲しい」というものだった。死んでもなお旅立てずにいる者を弔ってくれる吉野(@stone25shion)さんの「亡骸探偵」を紹介しよう。■罪滅ぼしをしたい義弟と、本当は帰りたいのに帰れなかった義姉亡骸探偵(1)亡骸探偵(2)亡骸探偵(3)「義理の姉の遺体を見つけてほしい」と