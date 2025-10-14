きょう未明、山形市の馬見ヶ崎川沿いでクマの目撃情報が相次ぎました。市は、芋煮会などで食べ残しのゴミを放置しないよう注意を呼びかけています。 【写真を見る】【地図あり】山形市にクマ出没で対応に追われる芋煮会への注意喚起、小学校は保護者が送迎…県民生活への影響続く（山形） 市によりますときょう午前1時25分ごろ、山形市泉町の道路にクマ1頭がいるのを通りかかった人が発見し、警察に通報しました。さらに、午前