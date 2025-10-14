株式会社マウスコンピューターは、クリエイター向けブランド「DAIV」のノートPC新製品「DAIV S5」を10月14日（火）に発売した。 薄型の筐体に、AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。AI処理やニューラルレンダリングなどをアシストするという。 ディスプレイは解像度2,560×1,600の15.3型ノングレアタイプ。出荷前にキャリブレーションされ、sR