ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）の代理人が、同選手の将来について言及した。13日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が『365scores』のインタビュー内容を引用して伝えている。現在37歳のレヴァンドフスキは、母国ポーランドでプロキャリアをスタート。2010年7月にドルトムントへと加入し、ブンデスリーガ2連覇やチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出などに貢献した。2014年7月にはバイエルンに