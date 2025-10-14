【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月20日発売の『non-no』（以下ノンノ）12月号の表紙を、乃木坂46の遠藤さくら（通常版）、Snow Manの向井康二（増刊）がそれぞれ飾ることが明らかとなった。 ■特集では読書家・遠藤さくらの旅路を表現 12月号の通常版の表紙を飾るのは、ノンノ専属モデルで乃木坂46のエース、遠藤さくら。ノンノで4回目となるソロ表紙は、紅葉のようなオレンジ＆イエローをまとった笑顔