お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が13日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。高級車を購入する予定だと明かした。今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「津田が次にネットニュースになることは？」とお題が出て出演者らが予想する中、津田は「“車を購入”的なところがなるんじゃないですか？今度買う予定なんで。アウディを」と告白した。津田は8月に放送された「24時間テレビ