オリックスは14日、育成のジャリッド・デール内野手が前日13日に離日したことを発表した。デールはこの日から始まる「KBOフォールリーグ2025」に参加するため、韓国へと移動した。今年の春季キャンプにテスト生として参加し、2月17日に育成契約を締結。ウエスタン・リーグでは41試合の出場で打率・297、2本塁打14打点だった。来季の契約は流動的となっている。