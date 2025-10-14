GenAI HR Awards 2025が開催生成AI活用普及協会(GUGA)は10月9日、人と生成AIが協働する社会の実現に向けて、人的資本戦略の優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の最終審査・表彰式を同日開催、全4部門のグランプリを決定したことを発表した。.