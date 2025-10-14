新語・流行語大賞に輝くなど社会現象となった人気ドラマ「不適切にもほどがある！」のスペシャル版が、１月４日に放送されることになった。ＴＢＳが１４日に発表した。江口のりこがゲスト出演する。ＴＢＳの公式サイトによると、特番は「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」。午後９時から。約２年ぶりに「ふてほど」が装い新たに戻ってくる。阿部サダヲ演じる主人公の昭和おじさん・市郎