皆が皆、それぞれ色んな事情を持っているもの。それでも中身を知らないのに、見た目だけで酷いことを言ってくる人がいるものです。今回は筆者の友人が体験した、なんとも腹だたしいお話です。 慌ててトイレへ向かうも長蛇の列 A子さんが2人目を妊娠中、4歳になる息子と2人で商業施設へ遊びに行きました。昼食をとろうとフードコートに向かい、着席して何を食べようかと話していると、 「トイレに行きたい！」 と