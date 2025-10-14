ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」にて「SAKE COLLECTION」を開催。新入社員が企画・選定した、関西の地酒や大阪産（もん） などの料理を楽しむ日本酒フェアです☆ ホテル ユニバーサル ポート「ラウンジR」SAKE COLLECTION 開催期間：2025年10月14日（火）〜※終了日未定価格：日本酒３種とお料理のセット2,000円（税・サービス料込み）場所：ホテル ユニ