近年、芸能人が大手事務所から独立する例が相次いでいる。10月2日には、唐沢寿明（62）と山口智子（60）が「研音」を年内で退社すると発表された。【写真】薬物疑惑浮上の広末涼子は“過剰摂取”だったのか…危なっかしい言動と錯乱状態のトリガー「この動きは、ますます加速するでしょう。近日中には、芸能事務所に移籍や独立を妨害しないと求める指針を公取委と内閣官房が公表する予定と言われています。事実上の行政のバック